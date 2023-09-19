Эксперты рассказали, какие предметы в доме тормозят Интернет

Газета "Известия" обратила внимание на информацию, касающуюся того, какие предметы и бытовая техника в доме могут влиять на качество интернет-сигнала. Если пользователь замечает, что его интернет иногда становится слабее или сильнее, важно проверить расположение роутера. Возможно, проблема не связана с работой поставщика услуг, а с тем, что на пути радиосигнала возникают помехи прямо внутри дома.

Известно, что среди наиболее распространенных предметов, способных мешать интернету, выделяются микроволновые печи, стены, беспроводные телефоны, аквариумы, крупная мебель и зеркала.

Например, микроволновая печь также испускает электромагнитное излучение на этой частоте, что может вызвать перебои в сигнале Wi-Fi при их одновременной работе. Это особенно актуально, например, при одновременном просмотре фильмов и использовании микроволновки.

Также следует помнить, что стены, особенно из кирпича, бетона или мрамора, могут плохо пропускать сигналы от роутера. В многоэтажных домах с использованием таких материалов или в просторных частных домах с несколькими этажами, рекомендуется разместить роутер так, чтобы сигнал проходил через минимальное количество преград.

Также стационарные телефоны могут оказывать влияние на работу роутера. Хотя сейчас они стали менее распространенными из-за мобильных телефонов, если у вас все еще есть стационарный телефон, стоит учитывать, что он может создавать помехи для сигнала роутера.

Также были предложены советы по тому, как избежать возможных помех. Оптимальным вариантом является, когда ничто не препятствует приему сигнала. В этом случае интернет будет работать стабильно и комфортно.