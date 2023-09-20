Эксперты проинформировали о главных фишках новых iPhone 15

Обзоры новых iPhone 15 и 15 Plus вызывают восторг у экспертов, которые оценивают множество улучшений в этих моделях. Матовая панель придаёт телефонам не только стильный внешний вид, но и приятные тактильные ощущения.

Появление порта USB-C отмечено как существенное улучшение, упрощающее подключение устройств и передачу данных, как отмечает журналист The Verge Дэн Зейферт. Значительный рост производительности новых iPhone 15 подчёркивает портал MobileSyrup.

Камера новых смартфонов Apple с разрешением 48 Мп получила много положительных отзывов. Дополнительные функции, такие как двукратное оптическое увеличение без потери качества, позволят делать более детальные снимки.

Новая кнопка "Действие" в iPhone 15 Pro открывает дополнительные возможности для пользователей, как отмечается в обзоре The Verge.

Увеличение времени автономной работы до 11 часов в iPhone 15 Pro приятно порадовало экспертов портала Toms Guide, что считается значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Общий вывод первых обзоров гласит, что новые iPhone 15 предлагают множество новых функций и улучшений, что сделает использование смартфонов Apple ещё более комфортным и приятным.