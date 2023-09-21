Что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 при помощи USB-C

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Что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 при помощи USB-C
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Эксперименты блогеров показали, что соединение iPhone 15 Pro с складным смартфоном Samsung не приводит к катастрофическим последствиям. Ни одно из устройств не выходит из строя, не взрывается и не происходит конфликтов из-за несовместимости.

В ходе теста было выявлено интересное явление: при соединении устройств одно из них начинает заряжаться от другого. Однако этот процесс происходит случайным образом и не подчиняется четким правилам.

В некоторых случаях iPhone начал заряжать подключенный смартфон, а в других ситуациях - наоборот. Кроме того, устройства не распознают друг друга как запоминающие устройства, что можно рассматривать как плюс с точки зрения безопасности данных.

Тем не менее, следует отметить, что процесс соединения двух смартфонов все еще обладает своими особенностями. В теории, устройство с более низким зарядом должно заряжаться от другого, но на практике эта ситуация довольно непредсказуема.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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