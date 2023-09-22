«Мегафон» первым в РФ запустил продажи нового iPhone 15

Сотовый оператор «Мегафон» представил новые модели iPhone 15 на российском рынке. На этапе предзаказа смартфоны всех цветов серии будут доступны по цене от 124 990 до 249 990 рублей. Модель iPhone 15 с 128 GB памяти оценена в 124 990 рублей, а версия с 512 GB обойдется в 169 990 рублей. Самая мощная версия iPhone 15 Pro Max Titanium с 1 ТБ памяти стоит 249 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe и промокод на скидку до 10 000 рублей на следующую покупку. Предзаказывать новинки можно на сайте интернет-магазина «Мегафон». Кроме того, предусмотрены услуги рассрочки и доставки по всей России. Отмечается, что в этом году количество предзаказов на новую линейку iPhone превысило предыдущий год. На данный момент 90% предзаказов приходится на модели iPhone 15 Pro и Pro Max. Наиболее востребованной является версия Pro Max с 256 GB памяти, затем идут Pro и Pro Max с 512 GB. Напомним, что презентация новых моделей iPhone состоялась 12 сентября, а уже на следующий день российские ритейлеры начали принимать предзаказы на новинки. Цены на самые доступные модели варьировались от 124 990 до 129 999 рублей.