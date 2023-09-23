На коробках с iPhone 15 нашли секретные символы для защиты смартфона от подделки

С появлением iPhone 15 на рынке, компания Apple приняла дополнительные меры для защиты покупателей от мошенничества. Теперь на упаковке устройства будут присутствовать метки и QR-коды, которые видны только под ультрафиолетовым светом.

Эта инновация предназначена для предотвращения продаж поддельных, отремонтированных или подержанных устройств в неоригинальной упаковке. Это важный шаг в направлении обеспечения подлинности продукции Apple и защиты интересов потребителей.

Кроме того, покупателям рекомендуется проверять уникальный серийный номер устройства на официальном сайте производителя. Также стоит убедиться, что номер совпадает с тем, что указан на коробке. Эти инновации помогут в борьбе с мошенничеством и предоставят потребителям дополнительные гарантии подлинности продукции Apple.