На коробках с iPhone 15 нашли секретные символы для защиты смартфона от подделки

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На коробках с iPhone 15 нашли секретные символы для защиты смартфона от подделки
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж informing.ru

С появлением iPhone 15 на рынке, компания Apple приняла дополнительные меры для защиты покупателей от мошенничества. Теперь на упаковке устройства будут присутствовать метки и QR-коды, которые видны только под ультрафиолетовым светом.

Эта инновация предназначена для предотвращения продаж поддельных, отремонтированных или подержанных устройств в неоригинальной упаковке. Это важный шаг в направлении обеспечения подлинности продукции Apple и защиты интересов потребителей.

Кроме того, покупателям рекомендуется проверять уникальный серийный номер устройства на официальном сайте производителя. Также стоит убедиться, что номер совпадает с тем, что указан на коробке. Эти инновации помогут в борьбе с мошенничеством и предоставят потребителям дополнительные гарантии подлинности продукции Apple.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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