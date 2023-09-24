Ferra: IPhone 15 подключили к интернету напрямую через провод

Интересно было узнать, что пользователи iPhone 15 имеют возможность подключать свои устройства к Ethernet-кабелю через порт USB-C, что может обеспечить более надежное и быстрое соединение в условиях низкого качества Wi-Fi или сотовой связи.

Важно помнить, что реальные преимущества этого подключения могут зависеть от многих факторов, включая поставщика услуг и используемый тариф.

К примеру взять, в регионах с низкой скоростью интернета, переход на данное соединение может не сильно повысить скорость передачи данных. Об этом пишет Ferra.

Презентация нового iPhone 15 состоялась в начале сентября 2023 года в штаб-квартире компании Apple, в Калифорнии, США. На мероприятии были представлены последние инновации и технологии, воплощенные в новой модели смартфона.



