Ferra: IPhone 15 подключили к интернету напрямую через провод

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Ferra: IPhone 15 подключили к интернету напрямую через провод
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Интересно было узнать, что пользователи iPhone 15 имеют возможность подключать свои устройства к Ethernet-кабелю через порт USB-C, что может обеспечить более надежное и быстрое соединение в условиях низкого качества Wi-Fi или сотовой связи.

Важно помнить, что реальные преимущества этого подключения могут зависеть от многих факторов, включая поставщика услуг и используемый тариф.

К примеру взять, в регионах с низкой скоростью интернета, переход на данное соединение может не сильно повысить скорость передачи данных. Об этом пишет Ferra.

Презентация нового iPhone 15 состоялась в начале сентября 2023 года в штаб-квартире компании Apple, в Калифорнии, США. На мероприятии были представлены последние инновации и технологии, воплощенные в новой модели смартфона.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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