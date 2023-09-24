Эксперты разрезали новый чехол для iPhone 15, изучив его под микроскопом

Специалисты с портала iFixit, ориентированного на ремонт гаджетов, провели детальный анализ нового чехла FineWoven для iPhone 15 с использованием микроскопа. В ходе исследования они выявили как недостатки, так и преимущества этого аксессуара.

Авторы iFixit отметили, что материал чехла состоит из очень тонких волокон, толщина которых около 6 микрон. Эти волокна переплетены в диагональном порядке, что делает ткань достаточно прочной и устойчивой к разрывам. Однако поверхность чехла подвержена царапинам.

Также были проведены эксперименты по воздействию различных жидкостей на чехол FineWoven. Оказалось, что материал не имеет водоотталкивающего покрытия и может впитывать влагу. Хотя следы кофе удалось устранить, масляные пятна и следы соуса остались.

iFixit разобрали чехол и обнаружили, что он состоит из пяти слоев: два слоя FineWoven с внешней и внутренней стороны, пенный слой для амортизации, жесткий пластиковый слой и магниты для зарядки MagSafe.