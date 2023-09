Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus

По результатам опроса, проведенного порталом GSMArena, стало известно, какие модели из новой линейки iPhone 15 пользуются наибольшей популярностью среди читателей.

iPhone 15 Plus оказался наименее привлекательным в глазах опрошенных. 59,9% респондентов предпочли или собираются выбрать смартфон с операционной системой Android вместо этой модели. Первый день продаж iPhone 15 Plus готовы подождать всего 6,7% опрошенных. 10,4% опрошенных считают, что высокая цена iPhone 15 Plus является отпугивающим фактором.

Базовый iPhone 15 также не завоевал сердец поклонников Apple. 18% респондентов не планируют переходить на новую модель, а для 10,1% она оказалась финансово недоступной. Привлекательность базовой модели iPhone 15 составляет 10,8% благодаря положительным отзывам, и 14,5% готовы купить ее в первый день продаж.

В то же время, 46,7% респондентов предпочитают устройства на базе Android. Что касается iPhone 15 Pro, около 14,3% опрошенных готовы купить его в первый день продаж, а 11,3% предпочитают дождаться отзывов других покупателей. Однако для 16,4% эта модель оказалась слишком дорогой, и 12,7% предпочли остаться при своих старых iPhone.

Большинство респондентов (45,4%) планируют перейти на Android и не рассматривают покупку нового iPhone. iPhone 15 Pro Max привлек 20,1% опрошенных, готовых купить его в первый день продаж, но 9,1% ждут отзывов других пользователей перед принятием решения.

Еще 18,3% хотели бы приобрести эту модель, но высокая цена делает это недоступным. 11,9% согласны остаться верными более старым моделям iPhone. Тем не менее, 40,6% респондентов предпочли Android вместо iPhone 15 Pro Max.