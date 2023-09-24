Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus

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Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж Информинг

По результатам опроса, проведенного порталом GSMArena, стало известно, какие модели из новой линейки iPhone 15 пользуются наибольшей популярностью среди читателей.

iPhone 15 Plus оказался наименее привлекательным в глазах опрошенных. 59,9% респондентов предпочли или собираются выбрать смартфон с операционной системой Android вместо этой модели. Первый день продаж iPhone 15 Plus готовы подождать всего 6,7% опрошенных. 10,4% опрошенных считают, что высокая цена iPhone 15 Plus является отпугивающим фактором.

Базовый iPhone 15 также не завоевал сердец поклонников Apple. 18% респондентов не планируют переходить на новую модель, а для 10,1% она оказалась финансово недоступной. Привлекательность базовой модели iPhone 15 составляет 10,8% благодаря положительным отзывам, и 14,5% готовы купить ее в первый день продаж.

В то же время, 46,7% респондентов предпочитают устройства на базе Android. Что касается iPhone 15 Pro, около 14,3% опрошенных готовы купить его в первый день продаж, а 11,3% предпочитают дождаться отзывов других покупателей. Однако для 16,4% эта модель оказалась слишком дорогой, и 12,7% предпочли остаться при своих старых iPhone.

Большинство респондентов (45,4%) планируют перейти на Android и не рассматривают покупку нового iPhone. iPhone 15 Pro Max привлек 20,1% опрошенных, готовых купить его в первый день продаж, но 9,1% ждут отзывов других пользователей перед принятием решения.

Еще 18,3% хотели бы приобрести эту модель, но высокая цена делает это недоступным. 11,9% согласны остаться верными более старым моделям iPhone. Тем не менее, 40,6% респондентов предпочли Android вместо iPhone 15 Pro Max.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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