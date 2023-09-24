Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus
По результатам опроса, проведенного порталом GSMArena, стало известно, какие модели из новой линейки iPhone 15 пользуются наибольшей популярностью среди читателей.
iPhone 15 Plus оказался наименее привлекательным в глазах опрошенных. 59,9% респондентов предпочли или собираются выбрать смартфон с операционной системой Android вместо этой модели. Первый день продаж iPhone 15 Plus готовы подождать всего 6,7% опрошенных. 10,4% опрошенных считают, что высокая цена iPhone 15 Plus является отпугивающим фактором.
Базовый iPhone 15 также не завоевал сердец поклонников Apple. 18% респондентов не планируют переходить на новую модель, а для 10,1% она оказалась финансово недоступной. Привлекательность базовой модели iPhone 15 составляет 10,8% благодаря положительным отзывам, и 14,5% готовы купить ее в первый день продаж.
В то же время, 46,7% респондентов предпочитают устройства на базе Android. Что касается iPhone 15 Pro, около 14,3% опрошенных готовы купить его в первый день продаж, а 11,3% предпочитают дождаться отзывов других покупателей. Однако для 16,4% эта модель оказалась слишком дорогой, и 12,7% предпочли остаться при своих старых iPhone.
Большинство респондентов (45,4%) планируют перейти на Android и не рассматривают покупку нового iPhone. iPhone 15 Pro Max привлек 20,1% опрошенных, готовых купить его в первый день продаж, но 9,1% ждут отзывов других пользователей перед принятием решения.
Еще 18,3% хотели бы приобрести эту модель, но высокая цена делает это недоступным. 11,9% согласны остаться верными более старым моделям iPhone. Тем не менее, 40,6% респондентов предпочли Android вместо iPhone 15 Pro Max.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus
Сегодня, 19:29
«Мегафон» первым в РФ запустил продажи нового iPhone 15
22-09-2023, 17:08
Что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 при помощи USB-C
21-09-2023, 12:29
Эксперты проинформировали о главных фишках новых iPhone 15
20-09-2023, 14:33
Эксперты рассказали, какие предметы в доме тормозят Интернет
19-09-2023, 08:40
Флагман IPhone 15 пользуется большим спросом в РФ, чем iPhone 14
18-09-2023, 19:56
IPhone 15 Pro сможет конкурировать с другими игровыми консолями
18-09-2023, 19:48
Эксперт Корнейчук рассказал, какие ошибки портят аккумулятор смартфона при зарядке
18-09-2023, 08:38
Xiaomi представила умную колонку Sound 2023 с мощными динамиками 12 Вт
18-09-2023, 08:36
Стало известно, почему музыкант Игорь Николаев вновь оказался в больнице
17-09-2023, 20:52
Apple пообещала обновить iPhone 12 после обвинений в высокой радиации
17-09-2023, 10:15
Китайский регулятор рассекретил данные об аккумуляторах iPhone 15
17-09-2023, 10:09
Корпус нового iPhone 15 Pro частично сделан из титана
16-09-2023, 14:09
Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15
16-09-2023, 09:41