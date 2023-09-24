Производство отечественного защищенного смартфона «Р-фон» запущено в Саранске
Производственный завод "Рутек" в Саранске начал производство защищенного смартфона под названием "Р-фон", работающего на российской операционной системе "Роса Мобайл". По словам представителя научно-технического центра "ИТ Роса", для обеспечения максимальной защиты данных пользователей, специалисты сами разрабатывают драйверы для всех компонентов смартфона. Предыдущая информация о "Р-фоне" включала следующие характеристики: 6,7-дюймовый экран, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, камера 50 Мп и батарея на 5000 мА⋅ч. По техническим характеристикам он будет сопоставим с смартфонами Tecno Spark 10, Infinix Hot 12 Pro, Oppo A58 и Xiaomi Redmi 12.
Глава комитета Ассоциации разработчиков программного обеспечения (АРПЭ) Максим Копосов отмечает, что термин "поверхностный монтаж" обычно используется для продукции азиатских производителей, и предполагает установку электронных компонентов на плату. Это высокий уровень локализации производства, но не полностью российская разработка.
Президент АРПЭ Иван Покровский считает, что для достижения технологической независимости важен процесс разработки, а не только сборка. Он также подчеркивает, что разработчики могут определять выбор компонентов и встраивать свои решения. Однако создатели "Р-фона" утверждают, что смартфон защищен благодаря тому, что все драйверы написаны с нуля, что исключает наличие скрытых "закладок".
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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