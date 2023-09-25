Компания Apple запрещает заряжать iPhone 15 кабелем USB-C от Android

Image 16+
Компания Apple запрещает заряжать iPhone 15 кабелем USB-C от Android
Новости Hi-Tech
Источник фото: Информинг

Представители некоторых фирменных магазинов Apple в Китае выпустили предупреждение, в котором указали, что не рекомендуется использовать кабели USB-C от устройств на Android для зарядки новых смартфонов iPhone 15. По их мнению, это может привести к перегреву и поломке устройства.

Они объяснили это различиями в расположении контактов в разъемах USB-C у iPhone и Android-смартфонов. Утверждается, что из-за более близкого расположения контактов в кабелях от Android-устройств, iPhone может перегреваться при зарядке и выходить из строя. Однако некоторые считают, что эти предупреждения могут быть попыткой стимулировать продажи оригинальных аксессуаров Apple, которые обычно стоят дороже аналогов.

Пока что сама компания не комментировала данную ситуацию, поэтому возможно, что проблема имеет локальный характер. Стандартная серия iPhone 15 стала первым поколением смартфонов Apple, оснащенных универсальным разъемом USB Type-C вместо Lightning.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Компания Apple запрещает заряжать iPhone 15 кабелем USB-C от Android

Сегодня, 21:06

Новые фишки iPhone 15 и 15 Pro Max: стоит ли покупать и что нового?

Сегодня, 08:59

Эксперты разрезали новый чехол для iPhone 15, изучив его под микроскопом

Вчера, 19:38

Сколько держит батарея всех iPhone 15? Ютубер Mrwhosetheboss провел тесты

Вчера, 19:34

Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus

Вчера, 19:29

Ferra: IPhone 15 подключили к интернету напрямую через провод

Вчера, 13:10

Производство отечественного защищенного смартфона «Р-фон» запущено в Саранске

Вчера, 08:55

На коробках с iPhone 15 нашли секретные символы для защиты смартфона от подделки

23-09-2023, 18:47

Эксперты рассказали: почему не стоит оставлять телефон на зарядке всю ночь

22-09-2023, 17:11

«Мегафон» первым в РФ запустил продажи нового iPhone 15

22-09-2023, 17:08

Что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 при помощи USB-C

21-09-2023, 12:29

Эксперты проинформировали о главных фишках новых iPhone 15

20-09-2023, 14:33

Инсайдер Марк Гурман назвал главные новинки Apple, припасённые для 2024 года

19-09-2023, 08:51

Эксперты рассказали, какие предметы в доме тормозят Интернет

19-09-2023, 08:40

Флагман IPhone 15 пользуется большим спросом в РФ, чем iPhone 14

18-09-2023, 19:56

IPhone 15 Pro сможет конкурировать с другими игровыми консолями

18-09-2023, 19:48

Эксперт Корнейчук рассказал, какие ошибки портят аккумулятор смартфона при зарядке

18-09-2023, 08:38

Xiaomi представила умную колонку Sound 2023 с мощными динамиками 12 Вт

18-09-2023, 08:36

Стало известно, почему музыкант Игорь Николаев вновь оказался в больнице

17-09-2023, 20:52

Apple пообещала обновить iPhone 12 после обвинений в высокой радиации

17-09-2023, 10:15

Новости партнеров