Компания Apple запрещает заряжать iPhone 15 кабелем USB-C от Android

Представители некоторых фирменных магазинов Apple в Китае выпустили предупреждение, в котором указали, что не рекомендуется использовать кабели USB-C от устройств на Android для зарядки новых смартфонов iPhone 15. По их мнению, это может привести к перегреву и поломке устройства.

Они объяснили это различиями в расположении контактов в разъемах USB-C у iPhone и Android-смартфонов. Утверждается, что из-за более близкого расположения контактов в кабелях от Android-устройств, iPhone может перегреваться при зарядке и выходить из строя. Однако некоторые считают, что эти предупреждения могут быть попыткой стимулировать продажи оригинальных аксессуаров Apple, которые обычно стоят дороже аналогов.

Пока что сама компания не комментировала данную ситуацию, поэтому возможно, что проблема имеет локальный характер. Стандартная серия iPhone 15 стала первым поколением смартфонов Apple, оснащенных универсальным разъемом USB Type-C вместо Lightning.