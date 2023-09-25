Новые фишки iPhone 15 и 15 Pro Max: стоит ли покупать и что нового?

15 Pro Max - самый увлекательный из всех. Этот смартфон имеет самые тонкие рамки в истории Apple. Корпус выполнен из титана, что делает "Айфон" более легким и прочным.

Новые модели iPhone, начиная с 15 Pro, работают быстрее и мощнее благодаря чипу A17 Pro. Одним из важнейших обновлений стала камера с разрешением 48 мегапикселей. Благодаря этому базовые модели iPhone 15 получили режим 2-кратного оптического зума, то есть двукратное приближение. А в 15 Pro Max добавлена камера-перископ! Хотя она не выдвигается, теперь есть 5-кратное приближение вместо предыдущих 3-кратных, что позволяет делать качественные снимки на больших расстояниях. Еще одно интересное изменение - в моделях Pro убрали переключатель бесшумного режима, теперь там кнопка Action Button. Ее функции можно настроить самостоятельно, например, использовать ее для запуска камеры или фонарика.

Все iPhone 15-ой серии получили разъемы Type-C вместо Lightning, что означает, что можно забыть о старых кабелях для зарядки. Модели 15 и 15 Plus будут заряжаться с той же скоростью, но у 15 Pro и 15 Pro Max есть быстрая зарядка, которая позволяет зарядить устройство за 5 минут и сразу приступить к обработке фотографий. Эту мощность можно сравнить с "Макбуком", при этом смартфон будет меньше нагреваться и работать дольше.

В комплекте с iPhone 15 и 15 Plus идут плетеные цветные кабели, а с моделью Pro Max - черный кабель длиной 1,5 метра. В новом поколении "Айфонов" добавился новый цвет корпуса - розовый, который понравится девушкам. К тому же, теперь характерная челочка с iPhone 14 Pro доступна во всем семействе смартфонов (включая 15).

В целом, новые "Айфоны" имеют более мощную батарею, более прочное стекло, повышенную производительность и более яркий дисплей. Каждый аспект улучшен в них немного.