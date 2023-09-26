Apple iPhone 15 Pro Max провалил тест на прочность

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Apple iPhone 15 Pro Max провалил тест на прочность
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж Информинг

Во время презентации смартфонов серии iPhone 15, представители корпорации Apple утверждали, что титановый корпус и защитное стекло Pro-версий устройств обладают высокой прочностью. Однако блогер с YouTube-канала JerryRigEverything решил проверить эти утверждения, проведя ряд стандартных для себя испытаний.

Первый тест, связанный с проверкой прочности защитного стекла, принес интересные результаты. Предмет с высокой твердостью по шкале Мооса оставил лишь небольшие царапины на экране, в то время как на аналогичных моделях других устройств повреждения были более заметными. Также было замечено, что экран аппарата не реагировал на нагревание при помощи зажигалки.

Однако основные тесты iPhone 15 Pro Max принесли неожиданный результат. При попытке согнуть устройство своими руками задняя крышка потрескалась. Кроме того, устройство не выдержало падения с высоты.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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