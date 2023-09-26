IPhone 15 уже подешевел в России: Цена упала ниже 100 000 рублей

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IPhone 15 уже подешевел в России: Цена упала ниже 100 000 рублей
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж Информинг

Цены на новые смартфоны линейки iPhone 15 в России начали снижаться вскоре после мирового запуска. "Яндекс Маркет" уже предлагает новую партию iPhone 15 с объемом флеш-памяти 128 и 256 ГБ. На данный момент маркетплейс предлагает смартфоны по наиболее выгодным ценам среди крупных ритейлеров.

iPhone 15 с 128 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 96 990 рублей, а с 256 ГБ — за 101 990 рублей. Доставка обещается до 3 октября. Магазин re:Store предлагает iPhone 15 с 128 ГБ по цене от 129 990 рублей, а с 256 ГБ — от 139 990 рублей. Смартфоны будут доставлены к 10 октября.

"М.Видео – Эльдорадо" также предлагает смартфоны по тем же ценам, что и re:Store, с доставкой к 13 октября. В МТС цены аналогичны, но доставка займет "до 120 дней".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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