Эксперты оценили ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max на 4 балла из 10 баллов

Эксперты компании iFixit провели разборку нового смартфона Apple - iPhone 15 Pro Max и выразили обеспокоенность изменениями в его конструкции. Теперь для доступа к ключевым компонентам необходимо сначала снять дисплей, в отличие от предыдущих моделей. Это увеличивает риск повреждения дисплея при ремонте.

Кроме того, iFixit критикуют жесткую политику Apple в отношении использования несертифицированных деталей. iOS начинает предупреждать о рисках при использовании таких компонентов, даже если они из донорских iPhone.

В результате, оценка ремонтопригодности iPhone 15 Pro Max составила всего 4 балла из 10. Это связано с изменениями в конструкции устройства, которые также снизили оценку ремонтопригодности всех версий iPhone 14 с 7 до 4 баллов из 10.