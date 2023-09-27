Стартовали продажи флагманов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в России — дешевле, чем в Европе

Image 16+
Стартовали продажи флагманов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в России — дешевле, чем в Европе
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж Информинг

Новейшая флагманская серия смартфонов Xiaomi 13T теперь доступна на российском рынке. Обе модели, Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, предлагают внушительные характеристики, включая впечатляющую камеру с оптикой Leica. Также стоит отметить долгосрочную поддержку обновлений, что делает эти смартфоны привлекательным выбором для потребителей. Вот некоторые ключевые характеристики:

Дисплей: 6,67-дюймовый CrystalRes AMOLED с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Камера: Тройная камера с разрешением 50 Мп (широкоугольный), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширокоугольный). Фронтальная камера - 20 Мп.

Процессоры: Xiaomi 13T оснащен SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra, а Xiaomi 13T Pro - SoC MediaTek Dimensity 9200+.

Аккумулятор: Емкость 5000 мА·ч.

Зарядка: Xiaomi 13T поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, а Xiaomi 13T Pro - 120 Вт.

Дополнительные особенности: Стереодинамики, поддержка NFC, защита от воды (IP68).

Более того, смартфоны обещают длительную поддержку обновлений в течение 5 лет, включая четыре обновления Android и год обновлений безопасности от Xiaomi.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Стартовали продажи флагманов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в России — дешевле, чем в Европе

Сегодня, 10:47

Эксперты оценили ремонтопригодность iPhone 15 Pro Max на 4 балла из 10 баллов

Сегодня, 09:09

IPhone 15 уже подешевел в России: Цена упала ниже 100 000 рублей

Вчера, 09:26

Apple iPhone 15 Pro Max провалил тест на прочность

Вчера, 08:44

Компания Apple запрещает заряжать iPhone 15 кабелем USB-C от Android

25-09-2023, 21:06

Новые фишки iPhone 15 и 15 Pro Max: стоит ли покупать и что нового?

25-09-2023, 08:59

Эксперты разрезали новый чехол для iPhone 15, изучив его под микроскопом

24-09-2023, 19:38

Сколько держит батарея всех iPhone 15? Ютубер Mrwhosetheboss провел тесты

24-09-2023, 19:34

Почти 60% опрошенных отказались от нового iPhone 15 Plus

24-09-2023, 19:29

Ferra: IPhone 15 подключили к интернету напрямую через провод

24-09-2023, 13:10

Производство отечественного защищенного смартфона «Р-фон» запущено в Саранске

24-09-2023, 08:55

На коробках с iPhone 15 нашли секретные символы для защиты смартфона от подделки

23-09-2023, 18:47

Эксперты рассказали: почему не стоит оставлять телефон на зарядке всю ночь

22-09-2023, 17:11

«Мегафон» первым в РФ запустил продажи нового iPhone 15

22-09-2023, 17:08

Что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 при помощи USB-C

21-09-2023, 12:29

Эксперты проинформировали о главных фишках новых iPhone 15

20-09-2023, 14:33

Инсайдер Марк Гурман назвал главные новинки Apple, припасённые для 2024 года

19-09-2023, 08:51

Эксперты рассказали, какие предметы в доме тормозят Интернет

19-09-2023, 08:40

Флагман IPhone 15 пользуется большим спросом в РФ, чем iPhone 14

18-09-2023, 19:56

IPhone 15 Pro сможет конкурировать с другими игровыми консолями

18-09-2023, 19:48

Новости партнеров