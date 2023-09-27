Стартовали продажи флагманов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в России — дешевле, чем в Европе

Новейшая флагманская серия смартфонов Xiaomi 13T теперь доступна на российском рынке. Обе модели, Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, предлагают внушительные характеристики, включая впечатляющую камеру с оптикой Leica. Также стоит отметить долгосрочную поддержку обновлений, что делает эти смартфоны привлекательным выбором для потребителей. Вот некоторые ключевые характеристики:

Дисплей: 6,67-дюймовый CrystalRes AMOLED с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Камера: Тройная камера с разрешением 50 Мп (широкоугольный), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширокоугольный). Фронтальная камера - 20 Мп.

Процессоры: Xiaomi 13T оснащен SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra, а Xiaomi 13T Pro - SoC MediaTek Dimensity 9200+.

Аккумулятор: Емкость 5000 мА·ч.

Зарядка: Xiaomi 13T поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, а Xiaomi 13T Pro - 120 Вт.

Дополнительные особенности: Стереодинамики, поддержка NFC, защита от воды (IP68).

Более того, смартфоны обещают длительную поддержку обновлений в течение 5 лет, включая четыре обновления Android и год обновлений безопасности от Xiaomi.