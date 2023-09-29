В Китае научились подделывать скрытые метки на коробках нового iPhone 15

После начала продаж iPhone 15 стало известно, что компания Apple ввела скрытые символы на коробках смартфонов, которые свидетельствуют о подлинности устройства. Однако менее чем за неделю китайские подпольные фабрики научились подделывать эти метки, сообщает «Газета.Ru».

Эти метки видимы только под ультрафиолетовым светом и нанесены на пломбы, предохраняющие коробки от вскрытия. На этих ярлыках присутствует надпись «iPhone» и небольшой DataMatrix-код. Китайцы смогли успешно их скопировать.

Эксперты предупреждают, что данный метод проверки больше не является надежным для покупателей в непроверенных магазинах. Тем не менее, по-прежнему можно проверить подлинность устройства на официальном сайте Apple, введя серийный номер гаджета. Это также позволяет узнать дату активации смартфона и гарантийный срок.