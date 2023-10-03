Это поддельная колонка JBL из Ozon: Все отличия и стоит ли её покупать

На онлайн-площадках (Ozon в том числе) иногда можно наткнуться на подделанные товары, предлагаемые за существенно сниженную цену. Например, JBL Flip 6 (ее можно приобрести за 2,5 тысячи рублей).

При ближайшем рассмотрении видно, что у такой колонки совсем другие материалы корпуса – далеко не такие качественные как у оригинала. На ощупь они отличаются, надписи выполнены с недоскональной проработкой. Относительно звучания есть немаловажные моменты. Прежде всего, у подделки практически нет низких частот. Однако общее качество звучания находится на приемлемом уровне, примерно на тройку по пятибальной шкале. Полноценно басы начинают играть только при максимальной громкости.

Если сравнить вес, то фальшивка весит 471 грамм, тогда как оригинал – 527 грамм. Единственным плюсом поддельной JBL Flip 6, вероятно, является ее внешний дизайн.