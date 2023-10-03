Водители рассказали, что автомобили BMW убивают новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

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Водители рассказали, что автомобили BMW убивают новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Согласно информации от MacRumors, использование беспроводной зарядки в некоторых моделях автомобилей BMW может привести к выходу из строя чипа NFC, что приводит к невозможности использования функций Apple Pay и цифрового автоключа.

После зарядки iPhone 15 Pro или 15 Pro Max в автомобиле, устройство может выдавать сообщение о необходимости подключения к компьютеру для восстановления данных. Перезагрузка решает эту проблему, но только частично, ведь некоторые функции, связанные с NFC, остаются недоступными. При попытке настройки Apple Pay через приложение Wallet появляется ошибка "Could Not Set Up Apple Pay". Некоторым клиентам уже удалось обменять поврежденные iPhone на новые устройства. Представители корпорации BMW пока что не дали официального комментария по этому вопросу. Хотя на данный момент все случаи поломок касаются топовых моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, владельцам более недорогих моделей этого поколения рекомендуется воздержаться от использования беспроводной зарядки в машинах BMW.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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