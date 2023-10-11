Названы самые мощные в мире Android-смартфоны

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu создали рейтинг самых мощных в мире Android-смартфонов. По их информации, первое место досталось Nubia Red Magic 8 PRO+. Гаджет получил 1,63 млн баллов. В ТОП-3 тройку попали смартфон Asus ROG Phone 7 (получил 1,60 мл баллов) и телефон Xiaomi 13 (всего 1,55 млн баллов).

К слову, самые производительные смартфоны в мире работают на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Касательно iOS, лидерами стали iPad Pro 6 (с 2,14 млн баллами). Затем идут iPad Pro 4 (у него 2,01 млн баллов), а также iPad Pro 5 (1,78 млн баллов).

Примечательно, что iPhone 15 Pro в рейтинге оказался лишь на шестом место. Седьмое и восьмое место досталось iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro соответственно.