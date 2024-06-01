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Apple показала на видео, как испытывает iPhone на прочность

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Apple показала на видео, как испытывает iPhone на прочность
Новости Hi-Tech
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Джон Тернус из Apple обсудил видео с тестированием смартфонов по стандарту IP68 с блогером Маркусом Браунли. Он подчеркнул, что надежность важнее быстрого ремонта, особенно если элементы часто выходят из строя.

Тернус описал процесс тестирования iPhone, включая испытания на прочность, водонепроницаемость и воздействие вибрации. Он отметил, что каждая модель проходит жесткие испытания на тысячах экземпляров, а результаты используются для улучшения качества устройств.

Новые сценарии тестирования добавляются при обнаружении новых потенциально опасных ситуаций использования.

Информационное агентство «Informing»

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