Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » «Комсомолка» рассказала, где ChatGPT посоветовал россиянам встречать новогоднюю ночь

«Комсомолка» рассказала, где ChatGPT посоветовал россиянам встречать новогоднюю ночь

Image 16+
«Комсомолка» рассказала, где ChatGPT посоветовал россиянам встречать новогоднюю ночь
Новости Hi-Tech / Приметы и Праздники
Фото: lumikk555

Искусственный интеллект с каждым новым днем все больше и больше удивляет. Секунды требуются ему для того, чтобы обработать огромный поток информации и выдать правильный ответ на заданные вопросы. Но будут ли они оторваны от реальности? Наши коллеги из издания «Комсомольская правда» поинтересовались у с ChatGPT 3.5, где бы он порекомендовал россиянам отпраздновать Новый год.

Пещеры, скалы и ритуальные костры с шаманами: искусственный интеллект «жжет»

Вначале журналисты попытались настроить нейросеть на беседу и попросили прошерстить китайские гороскопы, сведения по восточной символике и эзотерике - разумеется, в рамках предпочтений Зеленой Деревянной Змеи, символа 2025 года.

Ожидаемо, искусственный интеллект рассказал о мудрости и внутренней силе покровительницы года, а также проинформировал, что грядущий год станет годом обновлений и преобразований.

На вопрос, куда жителям РФ поехать встречать Новый год, он порекомендовал выбрать из нескольких локаций.

Среди названных нейросетью мест была скала Шаманка на острове Ольхон (Байкал), Майкопская крепость в Адыгее, а также дендрарий в Сочи. Искусственный интеллект особенно подчеркнул, что именно в этой локации растет змеиный виноград.

Среди других перечисленных мест - плато в горном Алтае, река Белая, город Верхотурье в Свердловской области, пещеры в Хакасии...

Места, конечно красивые, однако сидеть в морозную новогоднюю ночь на скале или в пещере - такое себе удовольствие. Журналисты отмечают, что «не каждый столько выпьет».

Редакция также поинтересовалась, как добраться до перечисленных искусственным интеллектом локаций. Ответ выдался очень интересным. Да что там, прямо выдающимся.

«Идите лесом!» - сказала, как отрезала, нейросеть.


Вообще, нейросеть много чего интересного насоветовала россиянам. К примеру, пригласить в гости на Новый год шамана (настоящего или певца, правда, не уточнила), разжечь в квартире ритуальные костры, устроить вечеринку в китайском стиле - с китайскими пельменями и китайским чаем, а также тематический костюмированный бал со змеиной и деревянной символикой. Пожалуй, лишь два последних варианта применимы к текущим реалиям...

Информационное агентство «Informing»

Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»

Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Успейте опробовать: Diablo 4 стала полностью бесплатной, но только до 3 января

Вчера, 18:56

Ногти с QR-кодом стали новым трендом в маникюре

Вчера, 17:03

В Москве в одном из павильонов ВДНХ появилась первая зона с 5G интернетом

Вчера, 15:41

Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»

21-12-2024, 15:18

«Комсомолка» рассказала, где ChatGPT посоветовал россиянам встречать новогоднюю ночь

21-12-2024, 13:44

Xiaomi готовит к выходу Redmi Turbo 4 на платформе MediaTek Dimensity

19-12-2024, 15:05

Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств, прежде чем его нейтрализовали

15-12-2024, 16:08

Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах

14-12-2024, 15:41

Эксперт назвал простые способы продлить жизнь батареи смартфона

19-11-2024, 14:44

Starry Night: смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога

19-11-2024, 12:40

Приобретенным в России смартфонам Infinix грозит блокировка при выезде владельцев за границу

12-11-2024, 14:49

Рендеры новых умных часов Xiaomi Smart Band 9 «слили» в Сеть

13-07-2024, 09:28

Эксперты Роскачества рассказали, как смартфон подслушивает своего хозяина

9-07-2024, 11:43

Xiaomi Mix Flip: Стала известна скорость зарядки и емкость батареи

9-07-2024, 11:28

Unihertz раскрыла характеристики самого маленького 5G-смартфона в мире Jelly Max

8-07-2024, 09:28

В Сети нашли намеки на то, что часы Apple Watch Series 10 получат ИИ

8-07-2024, 09:13

В Роскачестве рассказали о рисках применения беспроводной зарядки

7-07-2024, 09:33

Продажи нового планшета Huawei стартовали в России: озвучены цены

6-07-2024, 10:33

«Палач» снял топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей

6-07-2024, 09:53

В России начались продажи нового планшета Huawei — названы цены

5-07-2024, 11:28

Новости партнеров
2023
ru-RU