«Комсомолка» рассказала, где ChatGPT посоветовал россиянам встречать новогоднюю ночь

Искусственный интеллект с каждым новым днем все больше и больше удивляет. Секунды требуются ему для того, чтобы обработать огромный поток информации и выдать правильный ответ на заданные вопросы. Но будут ли они оторваны от реальности? Наши коллеги из издания «Комсомольская правда» поинтересовались у с ChatGPT 3.5, где бы он порекомендовал россиянам отпраздновать Новый год.

Пещеры, скалы и ритуальные костры с шаманами: искусственный интеллект «жжет»

Вначале журналисты попытались настроить нейросеть на беседу и попросили прошерстить китайские гороскопы, сведения по восточной символике и эзотерике - разумеется, в рамках предпочтений Зеленой Деревянной Змеи, символа 2025 года.

Ожидаемо, искусственный интеллект рассказал о мудрости и внутренней силе покровительницы года, а также проинформировал, что грядущий год станет годом обновлений и преобразований.

На вопрос, куда жителям РФ поехать встречать Новый год, он порекомендовал выбрать из нескольких локаций.

Среди названных нейросетью мест была скала Шаманка на острове Ольхон (Байкал), Майкопская крепость в Адыгее, а также дендрарий в Сочи. Искусственный интеллект особенно подчеркнул, что именно в этой локации растет змеиный виноград.

Среди других перечисленных мест - плато в горном Алтае, река Белая, город Верхотурье в Свердловской области, пещеры в Хакасии...

Места, конечно красивые, однако сидеть в морозную новогоднюю ночь на скале или в пещере - такое себе удовольствие. Журналисты отмечают, что «не каждый столько выпьет».

Редакция также поинтересовалась, как добраться до перечисленных искусственным интеллектом локаций. Ответ выдался очень интересным. Да что там, прямо выдающимся.

«Идите лесом!» - сказала, как отрезала, нейросеть.



Вообще, нейросеть много чего интересного насоветовала россиянам. К примеру, пригласить в гости на Новый год шамана (настоящего или певца, правда, не уточнила), разжечь в квартире ритуальные костры, устроить вечеринку в китайском стиле - с китайскими пельменями и китайским чаем, а также тематический костюмированный бал со змеиной и деревянной символикой. Пожалуй, лишь два последних варианта применимы к текущим реалиям...