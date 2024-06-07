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Россиянам рассказали, какой популярный iPhone не стоит покупать в 2024 году

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Россиянам рассказали, какой популярный iPhone не стоит покупать в 2024 году
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Макс Холод, автор на портале DTF, посоветовал россиянам, планирующим приобрести iPhone 11 в 2024 году, пересмотреть свои планы. Для тех, кто ищет недорогой iPhone, Холод рекомендует обратить внимание на модели iPhone 12 или новее. Основная причина - это высокие цены на iPhone 11. 

К примеру взять, в рознице стоимость гаджета составляет от 50 тыс. рублей, на сером рынке его можно найти за 40 тыс., а восстановленный – за 24,5 тыс. рублей. Цены на б/у iPhone 11 начинаются от 15 тыс. рублей. За эти деньги можно приобрести более современные варианты. 

После использования iPhone 11 эксперт отметил его качественный IPS-экран, хорошие камеры, длительное время автономной работы, поддержку беспроводной зарядки Qi, высокую производительность. Даже через 5 лет после выпуска, он остается мощным устройством, способным запускать даже самые требовательные игры. 

Выделил Холод недостатки iPhone 11, такие как вероятность приобретения восстановленного устройства сомнительного качества либо трудность с поиском оригинальных запчастей из-за немного устаревшей модели.

Информационное агентство «Informing»

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