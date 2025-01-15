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Ученые научили искусственный интеллект диагностировать болезни по цвету языка: к чему ведет этот прорыв

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Ученые научили искусственный интеллект диагностировать болезни по цвету языка: к чему ведет этот прорыв
В Мире / Наука и техника / Новости Hi-Tech / Новости науки
Фото из открытых источников

Искусственный интеллект научился диагностировать болезни по языку с точностью до 98%.

Иракские и австралийские ученые совершили прорыв в области медицинской диагностики, создав систему искусственного интеллекта, способную выявлять различные заболевания по анализу языка.

Алгоритмы ИИ, обученные на тысячах изображений различных больных, с высокой точностью определяют такие патологии, как диабет, инсульт, рак и другие.

Этот инновационный подход открывает новые перспективы в ранней диагностике и персонализированной медицине.

РИА Информинг предполагает, что в будущем это умение искусственного интеллекта специалисты смогут внедрить в мобильные приложения.

Став общедоступной, оно поможет выявлять высокий процент серьезных заболеваний на ранних стадиях.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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