Прибывшие отдыхать на Бали туристы ужасаются: пляжи утопают в мусоре

Райские пляжи Бали превратились в мусорные полигоны. Мощные муссоны, обрушившиеся на остров, принесли с собой не только долгожданные дожди, но и горы пластика.

Целые «волны» мусора высотой в метр накрыли побережье, превратив так любимый туристами белоснежный песок в грязную свалку

Одноразовые стаканчики, упаковки от еды, пластиковые пакеты – теперь пляжи, манящие туристов своей красотой, усеяны всем, что выбросило на берег.

Южный пляж Кедонганан, ранее привлекавший туристов своей природной красотой, наглядный пример масштаба проблемы. Загрязнение здесь достигло критической точки: менее чем за неделю уборки волонтерами было собрано 25 тонн мусора.

Но проблема никуда не исчезла и продолжает оставаться острой. Индонезия, увы, стала одним из главных виновников загрязнения мирового океана, передаёт ТурПром.