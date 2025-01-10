Ученые из Германии подсчитали, сколько людей погибнет в результате изменения климата к 2100 году

Исследователи из Института химической экологии Общества Макса Планка в Германии подсчитали, на сколько сократится население планеты к 2100 году в результате изменения климата.

Авторы работы подчёркивают, что это не проблема будущего, а насущная. И если человек будет бездействовать, то к указанному периоду население начнётся сокращаться со скоростью свыше 30 млн человек в год.

Выводы были получены учёными в результате проведённого компьютерного моделирования. За основу исследователи взяли прогнозы изменений температурного режима на планете. В дополнение также были взяты сведения о загрязнении воздуха, начиная с 2000 года.

Компьютерное моделирование помогло команде учёных отследить динамику изменений и спрогнозировать возможные сценарии развития ситуации в будущем.

Установлено, что в 2000 году экстремальные температуры прямо или опосредованно, становились причиной смерти порядка 1,6 млн человек.

Уже к 2100 году это количество может вырасти до 10,8 млн человек.

Загрязнение воздуха тоже оборачивается повышенной смертностью. Если вначале XXI века оно становилось причиной смерти 4,1 млн человек, то спустя 100 лет количество умерших из-за этого может увеличиться до 19,5 млн.

Таким образом, констатируют учёные, количество умерших от повышения, понижения либо колебаний температуры воздуха, может увеличиться в семь раз, а в результате загрязнения окружающей среды - в пять.о

Согласно моделированию, наибольший рост смертности ожидается в Южной и Восточной Азии, передает РБК-тренды.