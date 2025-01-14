Турист из России рассказал странное о жизни египтян

Российские туристы в Египте очень редко выходят за пределы своих отелей и практически не интересуются жизнью местных.

Путешественник Станислав Мухин - не из таких. Во время пребывания в стране он постарался изучить уклад жизни египтян, а также их быт.

О странностях, которые поразили мужчину, он поведал в интервью изданию АБН24.

Станислав Мухин посещал Египет несколько раз. С удивлением для себя он обнаружил, что выходной день в стране - пятница.

Местные с самого утра отправляются в мечети для молитвы.

Рабочая неделя стартует в воскресенье

Платят местным немного. Российский путешественник счёл их зарплаты очень маленькими.

В среднем египтяне получают на руки порядка 250 американских долларов. И это ещё речь о жителях городов.

Работающие на плантациях крестьяне зарабатывают и того меньше - всего 50 долларов в месяц.

Неудивительно, что при таких доходах люди пытаются как-то законными способами избежать уплаты налогов.

Так, к примеру, в Египте можно часто увидеть дома без крыши. Дело в том, что согласно законодательству здание без крыши не считается жильём.

Поэтому местные налог на недвижимость в таком случае не платят, платят исключительно за землю, заключил собеседник издания.