В США в лесной чаще нашли тела двух охотников на сасквоча - снежного человека

В штате Вашингтон (США) обнаружены останки двух человек. Они являлись охотниками на сасквоча — чудовище, которое принято считать североамериканским вариантом снежного человека. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на NPR.

Одному погибшему было 37 лет, второму - 59

На поиски снежного человека они отправились в конце декабря минувшего года. Родственники ожидали, что вернутся домой к Рождеству. Обеспокоенные тем, что их всё нет, они обратились в полицию.

Были организованы масштабные поиски. К поисковой операции полиция привлекла свыше 60 человек. В течение трех суток они прочёсывали лесные хащи.

В конечном итоге охотников за снежным человеком нашли, но уже без признаков жизни.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало переохлаждение. В местах их охоты тогда был мороз и неблагоприятные погодные условия.

К слову, в округе Скамейния, где были найдены тела мужчин, запрещено причинять вред снежным людям. Нарушителям грозит наказание вплоть до лишения свободы.