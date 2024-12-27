Мошенники на Бали обманули блогершу Айзу на 31 тысячу долларов

Знаменитая российская блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) стала жертвой мошенников на Бали.

Женщина потеряла крупную сумму - 31 тысячу долларов, то есть примерно 3 миллиона в рублях. Об этом Айза призналась в беседе с корреспондентом Super.ru, передает РИА ИНФОРМИНГ.

Мошенническая схема на острове отличается от тех, что практикуются в России

Как поведала Айза, аферисты списывают деньги с карты, маскируя данную операцию под покупку из интернет-магазина.

Айза шокирована тем, что лишилась столь крупной суммы.

«Очень расстроена. Вот такой неприятный подарок к Новому году», — заключила блогерша.

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