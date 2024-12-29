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Официальный Баку требует от Москвы наказания виновных из-за авиакатастрофы под Актау

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Официальный Баку требует от Москвы наказания виновных из-за авиакатастрофы под Актау
Происшествия / Политика
Фото из открытых источников

Официальный Баку потребовал наказания виновных из-за катастрофы пассажирского самолёта под Актау в Казахстане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Россия должна извиниться, а также выплатить компенсации. Об этом сообщает russia today.

«Мы чётко изложили свои требования российской стороне. 27 декабря они были официально вручены», - цитирует источник слова президента Алиева.

Лидер Азербайджана также добавил, что одно из требований - извинение - российской стороной уже выполнено.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения Азербайджану в связи с трагическим инцидентом в воздушном пространстве страны.

Крушение самолёта азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный, имело место 25 декабря в Актау (Казахстан).

Информационное агентство «Informing»

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