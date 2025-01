Таинственная большая кошка? В Великобритании неизвестное существо растерзало оленя в графстве Уилтшир

Фермер из графства Уилтшир в Великобритании нашел останки оленя, растерзанного неизвестным существом. Есть версия, что нападение было совершено таинственной большой кошкой, пишет Need To No.

Джимми Адамс 9 января сего года обходил свои земли в районе города Брадфорд-он-Эйвон и наткнулся на останки оленя. Он был поражён тем, что внутренности животного были полностью выедены.

В беседе с изданием он отметил, что никогда с подобным не встречался, хотя является фермером и ему доводилось видеть многих мертвых животных, в том числе растерзанных хищниками.

Этот случай уникальный и ни на что не похож. Фотографии останков оленя фермер уже выложил в социальной сети.

После публикации с ним связались несколько экспертов, утверждающих, что что за нападением стоит представитель семейства кошачьих.

Исследователи, по словам фермера, допускают, что оленя задрала кошка, похожая на пантеру. Тем более, что имеются указывающие на это признаки - одно ухо у жертвы отсутствует, язык высунут. Все говорит об убийстве через удушение.

Обычные пользователи Сети из Великобритании предположили, что животное стало жертвой таинственной большой кошки, о которой ходят легенды еще с 1978 года.