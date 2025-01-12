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Молодожены из России поделились негативными впечатлениями от отдыха во время своего медового месяца на Кипре

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Молодожены из России поделились негативными впечатлениями от отдыха во время своего медового месяца на Кипре
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Парень и девушка из России, недавно связавшие себя узами брака, свой медовый месяц решили провести на Кипре. Отзывы в интернете о нем были прекрасные, да и в турагентстве рекомендовали новобрачным остановить свой выбор именно на этой стране.

Но по прибытию оказалось, что далеко не все там радужно.

Проблемы начались сразу же при заселении в  отель

Выявилось, что забронированный парой номер занят.

Поэтому первую ночь на Кипре молодым пришлось провести в соседней гостинице.

Не понравилось молодятам, что местные жители их, как и других туристов, все время пытались развести их на деньги. Впрочем, это проблема всех регионов, где зарабатывают на туризме.

Имеет место и явный обман. Нередки случаи, когда прокатчики велосипедов сдают ничего не ведающим туристам транспорт со спущенными колесами, а затем требуют компенсацию за повреждение резины, передает АБН24.

Информационное агентство «Informing»

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