Молодожены из России поделились негативными впечатлениями от отдыха во время своего медового месяца на Кипре

Парень и девушка из России, недавно связавшие себя узами брака, свой медовый месяц решили провести на Кипре. Отзывы в интернете о нем были прекрасные, да и в турагентстве рекомендовали новобрачным остановить свой выбор именно на этой стране.

Но по прибытию оказалось, что далеко не все там радужно.

Проблемы начались сразу же при заселении в отель

Выявилось, что забронированный парой номер занят.

Поэтому первую ночь на Кипре молодым пришлось провести в соседней гостинице.

Не понравилось молодятам, что местные жители их, как и других туристов, все время пытались развести их на деньги. Впрочем, это проблема всех регионов, где зарабатывают на туризме.

Имеет место и явный обман. Нередки случаи, когда прокатчики велосипедов сдают ничего не ведающим туристам транспорт со спущенными колесами, а затем требуют компенсацию за повреждение резины, передает АБН24.