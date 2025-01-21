Глава Nothing Пэй предсказал 10 технологических трендов на 2025 год

Карл Пэй, глава компании Nothing, в принадлежащей Илону Маску социальной сети, предсказал десять основных трендов в технологиях в 2025 году.

По его мнению, люди скоро пресытятся приложениями с использованием искусственного интеллекта в своих смартфонах. Уже к концу году устройства, ориентированные на востребованность из-за своего ИИ-функционала, могут утратить популярности.

Складные смартфоны по-прежнему будут занимать свою определенную нишу и не начнут пользоваться повышенным спросом в силу своей высокой цены. Они могут показать успешные продажи лишь в случае, если производители найдут способ их удешевить.

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Европа же, по его мнению, продолжит терять влияние на мировой арене.

Индийскому фондовому рынку Пэй пророчит временные трудности.

Apple не утратит своих позиций, но корпорации придется тяжело, так как приходится держать марку из-за поставленной ранее высокой планки, которая повлекла за собой завышенные ожидания потребителя.

В целом же, господин Пэй считает, что 2025-й станет годом переосмысления роли многих технологий.