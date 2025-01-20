Психологи и психиатры призвали Премьера Словакии Фицо изменить поведение или уйти из политики

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова стал героем новостей.
СМИ узнали о том, что более сотни психологов и психиатров страны обратились к главе правительства с письмом, в котором призвали либо уйти из политики, либо изменить своё поведение. Об этом сообщает russia today.
Психиатр Йозеф Гашто и психолог Антон Геретик, авторы обращения к Фицо, заявили о его склонности к манипуляциям и перекручивании фактов.
Под документом поставили подписи более 100 ведущих специалистов в области психологии и психиатрии Словакии.