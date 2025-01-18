В США женщина забеременела в 76 лет - The Sun

В США женщина забеременела в возрасте 76 лет. Известие о том, что она снова станет матерью, для американки стало настоящим шоком.

Тем не менее, беременность она прерывать не захотела, сообщает «Информинг» со ссылкой на британский таблоид The Sun.

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Мия возила бабушку к доктору, когда той стало плохо (как предположили в ее семье, из-за повышения уровня сахара в крови), и нажала на запись камеры, когда врач оглашал вердикт после обследования.

Результаты анализа вашей мочи говорят о том, что вы определенно беременны, — сказал медик.

76-летняя бабушка сейчас на 12-й неделе беременности. Ребенок, как ожидается, должен родиться летом.