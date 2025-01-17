124-летняя китаянка раскрыла секреты своего долголетия

Цю Чайши первого января сего года исполнилось 124 года. Секретом своего долголетия китаянка называет оптимизм, идеальное для нее питание и соблюдение режима дня, пишет South China Morning Post.

В настоящий момент Цю является не только самой старейшей женщиной в родном городе Наньчун, но и во всей провинции Сычуань

Её внучка недавно отметила свое 60-летие. Поэтому у Чайши есть не только правнуки, но и пра-правнуки.

Недавно она с удовольствием поняньчилась с наименьшим членом семьи, которому всего восемь месяцев.

Цю в своём возрасте продолжает оставаться активной, питается рисом и салом и очень много двигается.

Издание уточнило, что возраст китаянки официально не подтвержден международными организациями, хотя документы о ее рождении сохранились.