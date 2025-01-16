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Зачавший 550 детей мужчина из Нидерландов попал под суд за попытку связаться с ними

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Зачавший 550 детей мужчина из Нидерландов попал под суд за попытку связаться с ними
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

Джонатан Мейер из Гааги, сперма которого была использована для зачатия минимум 550 детей, попал под суд после жалобы на него одного из родителей. Это следует из публикации нидерландского издания NL Times.

Источник отмечает, что родитель детей, которые были зачаты с использованием спермы Мейера, возмутился тем, что донор биоматериала пытается наладить контакт с его наследниками через YouTube.

Стоит отметить, что в Нидерландах это категорически запрещено.

Донор может контактировать с рождёнными от его материала детьми, но только через их родителей

В заявлении истца говорится, что он не только связывался с детьми через видеохостинг, но также осуждал их родителей, а также щедро раздавал советы о том, как им жить, подчёркивает «Газета ру».

В Stichting Donorkind поведали, что это первый случай обращения родителя в суд, но далеко не единственный случай, когда Мейер налаживал контакты с рождёнными от него детьми.

На мужчину поступали жалобы и от других отцов и матерей. 

В 2023 году суд в Гааге постановил, что донор спермы, чей биологический материал был использован для зачатия не менее 550 детей, должен перестать практиковать донорство.

В противном случае он должен будет заплатить штраф в размере 100.000 евро.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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