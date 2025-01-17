Земле в будущем грозят экстремальные засухи: ученые выступили с предупреждением

В будущем наша планета рискует столкнуться с целой серией экстремальных засух, которые окажут серьезное влияние на климатическую систему. С таким предупреждением выступили ученые, передает журнал «Родина» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Science.

Группа исследователей из Швейцарии под предводительством физико-географа Лянчжи Чен проанализировала огромный объем информации и составила специальную карту, на которой были отмечены местности с сильными засухами в период с 1980 по 2018 годы. Исследователи также ранжировали их по степени серьезности.

Наиболее сильная засуха имела место на юго-западе Северной Америки

И длилась она с 2008 по 2014 годы. Ученые ее называют даже не мегазасухой, а экстремальный засухой. Такой сильной в регионе не наблюдалось в течение последних 1 200 лет.

Ученые прогнозируют, что подобных экстремальных засух в будущем на Земле станет больше. А это значит, что запасы питьевой воды на планете сократятся, человечество рискует столкнуться с массовым неурожаем и нехваткой продовольствия.

Засухи также способны провоцировать серьезные лесные пожары.

И, как показало моделирование, угрожают даже самым устойчивым экосистемам на земле.