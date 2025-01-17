В США врачи перепутали пациентов и отключили от системы жизнеобеспечения не того

В американском штате Вашингтон работники больницы случайно отключили от системы жизнеобеспечения не того пациента. Семья уже успела попрощаться с ним и даже опубликовала некролог. Подробности путаницы в больнице приводит издание People.

В августе 2021 года 69-летний Дэвид Уэллс кушал стейк и подавился

В результате он упал в обморок и перестал дышать. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения, благодаря которому он дышал, но мозг его перестал функционировать.

Врачи, понимая, что пациента уже не вернуть к жизни, решили, что его необходимо отключать. А для этого им надо было заручиться согласием семьи.

Из-за нелепой ошибки медики обратились за этим не к родственникам Уэллса, а сестре Майкла Билера — ещё одного пациента, лежавшего в той же палате.

Женщина, понимая, что ничего уже нельзя сделать, дала согласие на отключение от аппарата жизнеобеспечения.

Американка организовала прощание с братом, а также разместила некролог.

В реальности же мужчина тот оказался жив, поскольку отключили пациента, подавившегося стейком.

О путанице в больнице женщина узнала, когда брат позвонил ей. Она была ошеломлена, узнав, что на самом деле его никто не отключал и он пошел на поправку.

Что касается отключённого пациента, его сыну медики заявили, что тот умер по естественным причинам.

Лишь через 2 года он узнал, что в действительности тогда произошло в больнице.

Уэллс-младший, Билер и Дэниелс подали иск против PeaceHealth.

Судебный процесс стартовал на днях. И буквально с первого же заседания выяснилось, что в лечебном учреждении не было надлежащего метода идентификации пациентов.