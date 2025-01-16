В замке Сфорца обнаружили тайные ходы, описанные Леонардо да Винчи: куда они ведут, никто не знает

Подземные ходы в замке Сфорца в Милане, которые описывал в свое время еще Леонардо да Винчи, таки существуют. Ученым Миланского политехнического университета удалось обнаружить их посредством георадаров и лазерных сканеров. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на публикацию, размещенную на официальном сайте учебного заведения.

Замок Сфорца был возведен еще в 15 веке.

Он по праву считается одним из самых таинственных в Европе и хранит много секретов

Один из них, о котором предупреждал да Винчи, и был раскрыт недавно. Современные технологии и оборудование помогли ученым отыскать пустоты глубоко под землей.

По одной из версий, эти подземные ходы могли быть оборудованы для военных целей. Куда они ведут, пока никто не знает. Один из проходов, вероятно, проложен до территории церкви, где герцог Милана Людовико Сфорца оплакивал Беатриче д’Эсте, свою жену.

После ее кончины он, по сведениям историков, впал в «почти безумный траур». Это могло стать основной причиной, которая в итоге привела к падению династии Сфорца.