Vogue назвал модной заменой кроссовкам в 2025 году белые мокасины и лоферы

Французская редакция журнала Vogue назвала модную замену кроссовкам в наступившем 2025 году.

Обозреватели из мировой столицы моды считают мокасины и лоферы белого цвета идеальной альтернативой этому виду обуви.

В статье на сайте журнала подчеркивается, что они, как и кроссовки, также из разряда унисекс - то есть, носить их могут как женщины, так и мужчины.

Лоферы и мокасины белого цвета все чаще появляются в новых коллекциях модных домов.

В частности, в свои показы их уже включили такие бренды Miu Miu, Prada и Loewe.

Лоферы и мокасины можно назвать универсальным видом обуви, поскольку они гармонично сочетаются с большинством нарядов.

Так, они великолепно смотрятся и с джинсами, и с шортами, и с классическими брюками, а также с платьями, рубашками, платьями-рубашками, объемными шерстяными свитерами и т.д.