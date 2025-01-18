Туристов обманывают на каждом шагу: турагент назвала 5 стран, где бдительность не помешает

Практически на всех курортах местные жители пытаются нажиться на туристах. Однако есть страны, где обман присутствует буквально на каждом шагу, действует настоящее мошеннические схемы.

Туристический агент Александра Горина в беседе с АБН24 назвала пять, где отдыхающим стоит держать ухо особенно востро.

Лидером такого не очень хорошего рейтинга является Египет

По словам Гориной, туристов могут запросто нагреть как во время такого развлечения, как езда на верблюдах, так и при покупке сувениров. Не говоря уже о приобретении ювелирных изделий.

Местные часто норовят подсунуть вместо драгоценного камня «стекляшку».

Второе место по количеству обманов, по версии эксперта, занимает Турция. Там чаще всего местные продавцы намеренно забывают отдать сдачу покупателю либо же её не додают, а также грешат неправомерным завышением цен на те или иные товары, пользуясь неосведомлённостью отдыхающего.

Третье место в перечне за Таиландом. Там лучше заранее уточнить цену за тот или иной продукт либо услугу. Иначе придётся выложить крупную сумму.

Причём, уповать на помощь полиции турист не сможет- правоохранители всегда на стороне местных.

В Индии, которые расположилась на четвёртом месте в антерейтинге, туриста начинает обрабатывать не в самом лучшем смысле этого слова ещё с аэропорта. Деньги, как утверждает турагент, там требует буквально за всё. Платить приходится даже за самые маленькие услуги.

В данную пятёрку попала, как ни странно, и Франция.

Как отмечает собеседница издания, в стране можно часто наткнуться на подделки именитых брендов, заплатив за них как за оригинал.