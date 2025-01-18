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В Турции обнаружили деревянные окаменелости, которые могут быть остатками Ноева ковчега

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В Турции обнаружили деревянные окаменелости, которые могут быть остатками Ноева ковчега
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

На расположенной в Турции горе Арарат, к которой, согласно библейской легенде, причалил Ноев ковчег после всемирного Потопа, обнаружили деревянные окаменелости. Сейчас их активно изучают учёные Стамбульского технического университета и Университета Агры Ибрахима Чечена.

Есть версия, что найдены были остатки того самого легендарного Ноева ковчега.

Сама площадка с найденными окаменелостями расположена в гористом районе

Однако учёные надеются, что это и есть останки древнего судна, ведь в этом регионе нет условий для сохранения древесины, отмечает ИАНЕД.

К настоящему времени учёным удалось собрать несколько фрагментов, а также три десятка образцов почвы и камней.

Сейчас они активно исследуются. Результаты учёные обещают обнародовать в течение ближайшего месяца.

Стоит отметить, что не все представители науки верят в то, что найдены были именно остатки корабля Ноя.

Они настаивают на том, что нет никаких доказательств присутствия ковчега на данной территории горы Арарат.

Напомним, согласно библейскому повествованию, перед большим Потопом Ной построил огромный ковчег, на который взял «каждой твари по паре».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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