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В Южной Америке обнаружили первого распыляющего яд скорпиона

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В Южной Америке обнаружили первого распыляющего яд скорпиона
В Мире / Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые на территории Южной Америки обнаружили новый вид скорпионов - они не впрыскивают яд своей жертве, а распыляют его. Об этом сообщила телекомпания «Мир24», передает РИА «Информинг».

Распыляющие яд скорпионы до этого встречались исследователям только в Африке и Северной Америке. Один из таких видов недавно был выявлен и в Колумбии - то есть, еще на одном континенте.

Распыляющие яд скорпионы попались ученым в горном регионе тропических лесов Магладена.

Вид получил название Tityus achilles

Исследователи объясняют, что распыление яда - более дорогостоящая стратегия выживания для этих представителей животного мира, нежели впрыскивание яда посредством хвоста.

Все указывает на то, что она была выработана из-за какой-то необычной ситуации в экосистеме - скорпионам распыление яда стало более выгодным и закрепилось в ходе эволюционного развития.

При этом такому виду, как T. achilles, доступен и обычный метод отравления жертвы. То есть, скорпион может прибегать к прямому введению яда при близком контакте со своей жертвой.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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