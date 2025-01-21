TUIK: список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции возглавили россияне

Россияне лидируют в списке иностранцев-покупателей объектов недвижимости в Турции по итогам 2024 года. Причем, они со значительным отрывом опережают граждан других стран, хотя по сравнению с 2022-м или 2023-м, покупать жилье стали меньше. Это следует из данных, обнародованных Бюро статистики Турции (TUIK), передает РИА «Informing».