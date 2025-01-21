TUIK: список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции возглавили россияне

Россияне лидируют в списке иностранцев-покупателей объектов недвижимости в Турции по итогам 2024 года. Причем, они со значительным отрывом опережают граждан других стран, хотя по сравнению с 2022-м или 2023-м, покупать жилье стали меньше. Это следует из данных, обнародованных Бюро статистики Турции (TUIK), передает РИА «Informing».
«Больше всего объектов недвижимости в Турции в 2024 году купили граждане РФ - 4 867. На втором месте иранцы с 2 166 объектами. Украинцы на третьем месте - они приобрели 1631 объект», - говорится в заявлении бюро.
В сравнении с 2023-м годом россияне стали практически наполовину меньше вкладываться в недвижимость в Турции
Тогда они купили свыше 10 500 объектов в стране.
По итогам 2024 года самыми популярными среди иностранцев были квартиры в Стамбуле, Анталье и Мерсине.