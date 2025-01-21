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Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

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Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

В Норвегии в результате одного удара молнии погибли в одночасье примерно 300 оленей. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на публикацию Телеграм-канала «Охотники.ру».

Инцидент произошел в горной местности. Там было найдено мертвым целое стадо оленей. По предварительным подсчетам, неживыми оказались три сотни животных.

Специалисты вначале допустили, что к гибели привела вспышка какой-то болезни. Лабораторным путем начали выявлять возбудителя. Оказалось, что со здоровьем у оленей было все в порядке.

А погибли они все в одно и то же время в результате удара молнии.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
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