Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

В Норвегии в результате одного удара молнии погибли в одночасье примерно 300 оленей. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на публикацию Телеграм-канала «Охотники.ру».

Инцидент произошел в горной местности. Там было найдено мертвым целое стадо оленей. По предварительным подсчетам, неживыми оказались три сотни животных.

Специалисты вначале допустили, что к гибели привела вспышка какой-то болезни. Лабораторным путем начали выявлять возбудителя. Оказалось, что со здоровьем у оленей было все в порядке.

А погибли они все в одно и то же время в результате удара молнии.