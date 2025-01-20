В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

В Великобритании владельцу квартиры повезло - у него после 2 лет безуспешных попыток получилось выселить из жилья нечистоплотного арендатора.

Как сообщает Daily Mail, сьехавший оставил после себя горы мусора и свыше двух сотен (!) наполненных мочой бутылок.

Ян Прингл, хозяин квартиры, признался, что арендатор не впускал его в жилье в течение двух лет.

Когда же ему был предоставлен доступ в помещении, он с трудом смог открыть входную дверь.

Оказалось, что прямо за ней были нагромождены горы бытового мусора, в том числе и отходы. Но больше всего его поразило количество бутылок из-под водки, которые квартиросъёмщик использовал в качестве туалета - они были наполнены мочой.

Сосед сверху говорил, что никогда не видел, чтобы съемщик выносил мусор или выходил из квартиры – поведал ошеломлённый хозяин