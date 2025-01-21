Российские туристы потеряли паспорта в Индии и теперь не могут вернуться домой. Они обратились в консульство РФ, но пока им помочь не смогли. Об этом в беседе с изданием E1.ru рассказала жительница Екатеринбурга Ирина Птухина.

Она вместе с мужем, матерью и семимесячной дочкой отдыхала на Гоа.

Все вместе они должны были вернуться домой на Крещение, 19 января

Но вылететь запланированным рейсом смогла только сама Ирина и ребенок. Муж и мать финалистки конкурса «Мисс Екатеринбург — 2021» остались в Индии - у них не было документов.

«Супруг с моей мамой поехали на экскурсию в Мумбаи. После экскурсии они домой вернулись, а паспорта потеряли. Это выяснилось неожиданно уже перед нашим вылетом домой. Возможно, они их потеряли или документы украли», — поведала детали женщина.

Екатеринбурженка сильно переживает за застрявших в Индии членов своей семьи и делает все возможное, чтобы им помочь. В турагентстве их просто проигнорировали. А в консульстве в Мумбаи, куда им с большим трудом удалось добраться, сказали, что для выдачи новых документов необходим оригинал российского паспорта или двое россиян, которые бы письменно подтвердили, что туристы - из России.

У ее родственников при себе есть сканы российских и загранпаспортов, а также распечатанная виза для въезда в страну, а вот денег практически не осталось. Сейчас они живут в отеле неподалеку от консульства в надежде, что проблема с документами вскоре разрешится, передает «Газета.ру».