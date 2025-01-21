Информинг » В Мире » Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Image 16+
Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы
В Мире / Политика
Фото из открытых источников

Строгий образ Мелании Трамп на инаугурации мужа оценил российский депутат Михаил Делягин. По его мнению, и строгое классическое пальто, и широкополая шляпа, и остроносые туфли были демонстрацией силы. Комментарий парламентария приводит издание Life.ru.

54-летняя Мелания Трамп, в прошлом фотомодель, а со вчерашнего дня снова первая леди США, на инаугурационные мероприятия появилась в черном классическом пальто от бренда Adam Lipps, туфлях с острыми носами темо-синего цвета, а также в широкополой темной шляпе с белой отделкой от Eric Javits.

Этот аксессуар прикрывал ее глаза и, даже, не дал возможности Дональду Трампу поцеловать супругу.

Михаил Делягин сравнил первую леди Соединенных Штатов в таком образе с героиней сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд.

«Она демонстрировала отчужденность, отстраненность и энергию. То бишь она показывала, что «вам не удастся меня игнорировать, вам придется со мной сотрудничать», — цитирует издание слова Делягина. — Это была демонстрация силы. И этот образ был более значимым, чем все эти стереотипы Илона Маска, который показал, как взлетают ракеты, и все решили, что он зиганул».

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 декабря. В настоящее время он является 47-м президентом США.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Южной Америке обнаружили первого распыляющего яд скорпиона

Сегодня, 18:41

Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Сегодня, 17:52

Глава Nothing Пэй предсказал 10 технологических трендов на 2025 год

Сегодня, 16:23

Российские туристы потеряли паспорта в Индии и теперь не могут вернуться домой

Сегодня, 16:00

TUIK: список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции возглавили россияне

Сегодня, 15:38

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Сегодня, 15:13

Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

Сегодня, 13:46

Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

Сегодня, 12:47

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Сегодня, 12:32

Трамп пообещал России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по Украине

Сегодня, 12:05

«Позволила брать за руку, но на большее оказалась не согласна»: В Сети обсуждают шляпу, из-за которой Трамп не смог поцеловать жену Меланию

Сегодня, 11:23

Психологи и психиатры призвали Премьера Словакии Фицо изменить поведение или уйти из политики

Вчера, 19:18

В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

Вчера, 18:18

Новый сценарий апокалипсиса для всего живого на Земле выдали ученые: «влажный» парниковый эффект

Вчера, 13:49

Nature: за последние 40 лет растаяли более 90% ледников Шпицбергена

19-01-2025, 14:00

ЦРУ рассекретило книгу экс-офицера ВВС США о цикличности глобальных катаклизмов

19-01-2025, 13:40

Туристов обманывают на каждом шагу: турагент назвала 5 стран, где бдительность не помешает

18-01-2025, 23:41

В Турции обнаружили деревянные окаменелости, которые могут быть остатками Ноева ковчега

18-01-2025, 14:48

В США женщина забеременела в 76 лет - The Sun

18-01-2025, 00:22

124-летняя китаянка раскрыла секреты своего долголетия

17-01-2025, 15:39

Новости партнеров
2023
ru-RU