Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Строгий образ Мелании Трамп на инаугурации мужа оценил российский депутат Михаил Делягин. По его мнению, и строгое классическое пальто, и широкополая шляпа, и остроносые туфли были демонстрацией силы. Комментарий парламентария приводит издание Life.ru.
54-летняя Мелания Трамп, в прошлом фотомодель, а со вчерашнего дня снова первая леди США, на инаугурационные мероприятия появилась в черном классическом пальто от бренда Adam Lipps, туфлях с острыми носами темо-синего цвета, а также в широкополой темной шляпе с белой отделкой от Eric Javits.
Этот аксессуар прикрывал ее глаза и, даже, не дал возможности Дональду Трампу поцеловать супругу.
Михаил Делягин сравнил первую леди Соединенных Штатов в таком образе с героиней сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 декабря. В настоящее время он является 47-м президентом США.