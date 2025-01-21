Депутат Делягин считает, что образ Мелании Трамп на инаугурации мужа был демонстрацией силы

Строгий образ Мелании Трамп на инаугурации мужа оценил российский депутат Михаил Делягин. По его мнению, и строгое классическое пальто, и широкополая шляпа, и остроносые туфли были демонстрацией силы. Комментарий парламентария приводит издание Life.ru.

54-летняя Мелания Трамп, в прошлом фотомодель, а со вчерашнего дня снова первая леди США, на инаугурационные мероприятия появилась в черном классическом пальто от бренда Adam Lipps, туфлях с острыми носами темо-синего цвета, а также в широкополой темной шляпе с белой отделкой от Eric Javits.

Этот аксессуар прикрывал ее глаза и, даже, не дал возможности Дональду Трампу поцеловать супругу.

Михаил Делягин сравнил первую леди Соединенных Штатов в таком образе с героиней сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд.

«Она демонстрировала отчужденность, отстраненность и энергию. То бишь она показывала, что «вам не удастся меня игнорировать, вам придется со мной сотрудничать», — цитирует издание слова Делягина. — Это была демонстрация силы. И этот образ был более значимым, чем все эти стереотипы Илона Маска, который показал, как взлетают ракеты, и все решили, что он зиганул».

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 декабря. В настоящее время он является 47-м президентом США.