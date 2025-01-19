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Nature: за последние 40 лет растаяли более 90% ледников Шпицбергена

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Nature: за последние 40 лет растаяли более 90% ледников Шпицбергена
В Мире / Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Искусственный интеллект, проанализировав массу данных, пришел к выводу, что за последние 40 лет частично либо полностью растаяли более 90% ледников Шпицбергена. Исследование с привлечением ИИ проводилось учеными Бристольского университета. Его результаты опубликованы на страницах научного журнала Nature Communications.

Исследователи впервые решили проанализировать динамику таяния арктических льдов с привлечением нейросети

Искусственным интеллектом были обработаны миллионы спутниковых снимков за период с 1985 года. Полученные результаты превзошли даже ожидания пессимистов.

Анализ показал, что 91% ледников архипелага Шпицберген существенно сократили свою площадь.

В общей сложности, было потеряно свыше 800 квадратных километров ледяного покрова.

В ходе исследования была выявлено тенденция к продолжению сокращения площадей ледников.

Установлено, что 62% ледников из-за воздействия повышенной температуры воздуха и воды регулярно подвергаются отколам льда.

То есть, это может говорить о том, что процессы таяния льда ускорились.

Ученые назвали Шпицберген «горячей точкой» климатических изменений - процессы трансформации арктических экосистем там проявляются наиболее ярко.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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