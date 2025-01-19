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ЦРУ рассекретило книгу экс-офицера ВВС США о цикличности глобальных катаклизмов

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ЦРУ рассекретило книгу экс-офицера ВВС США о цикличности глобальных катаклизмов
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Центральное разведывательное управление решило сделать достоянием общественности книгу бывшего офицера ВВС США Чана Томаса о цикличности глобальных катастроф на Земле. Она находилась в архивах ЦРУ более полувека под грифом «секретно», передает РИА Информинг со ссылкой на публикацию агентства Reuters.

Книга была написана в 1966 году

Содержание уместилось в 55 страниц. До 2013 года разведывательное ведомство засекретило её.

Томас, ставший известный благодаря повышенному интересу к НЛО и паранормальным явлениям, в своём произведении выдвигает гипотезу о цикличности глобальных катаклизмов на нашей планете. Его расчёты показывают, что они повторяются через каждые 6500 лет.

Сделал автор книги и прогноз на будущее. Он выглядит ужасающим.

По мнению экс-офицера, следующая катастрофа на нашей планете будет спровоцирована резким изменением магнитного поля.

Масштабные разрушения, полагает Чан, ожидают Северную Америку. Он допускает, что из-за мощнейшего цунами всего за 3 часа под воду уйдут Лос-Анджелес и Чикаго.

Прогноз был скептически воспринят учёными. Представитель NASA Мартин Млинчак призвал не относиться к высказываниям Томаса серьёзно, поскольку у его гипотезы нет никакого научного обоснования.
Он пояснил, что инверсия магнитного поля Земли происходит примерно каждые 300 000 лет и не представляет угрозы для всего живого.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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